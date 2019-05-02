Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.