Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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