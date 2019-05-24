Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla PKK'ya ait hedefler vuruldu Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.