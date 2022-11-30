MSB'den ''Her Dağın Zirvesi Mehmetçik'' paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" sloganı ve "Pençe-Kilit" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

Oldukça engebeli arazi yapısına sahip Zap'ta komandoların hedefleri belirlemesi, roketatar ve el bombası kullanılarak mağaraları imha etmesine ilişkin görüntüler yer alıyor.