Zap'ta teslim olan teröristlerin İHA korkusu: Örgüt zaten kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonları kararlılıkla sürüyor. 12 Kasım 2022'de Pençe-Kilit operasyonunun yürütüldüğü Zap bölgesinde, 62 gün boyunca 'Teslim ol' çağrısı yapılan 5 terörist teslim oldu. NTV teslim olan 2 teröristle konuştu. Teröristlerden birinin 14 diğerinin ise 16 yaşında kandırıldığı ortaya çıktı.

BİZİ ÇOKTAN ÖLDÜRÜRLERDİ



Teröristlerden biri, "Oradaki askerlerin çoğu Kürt'tü. Sürekli Kürtçe konuşuyorlardı. Ben de öyle ikna oldum" diyerek şunları anlattı: "Eğer bunlar bizi öldürmek istese 60 gündür buradalar, çoktan yaparlardı. Demek ki niyetleri öldürmek değil. Sürekli 'gelin teslim olun, 'kimse size bir şey yapmaz' diyorlardı. Yukarı çıktığımızda da gerçekte iyi davrandılar. Örgüte katıldığım için çok pişmanım. Uçaklar sürekli vuruyordu, biri ölüyordu. Kaçmaya çalıştığım zaman beni yakalayıp dövdüler. 3 ay boyunca karanlık bir odaya attılar. 'Kaçarsan MİT seni yakalar' dediler. Ne zaman öleceğimiz belli değildi. Bir göreve gidene kadar elimiz kalbimizde atıyor; İHA'lar ha görüntü alacak, ha vuracak diye . Gidip gelene kadar herkes korkuyordu. Kimse katılmasın, örgüt zaten kalmadı."

ÇOCUK YAŞTA KANDIRILDIK

Diğer terörist ise şöyle konuştu: "16 yaşında örgüte katıldım, 23 yaşındayım. 7 yıllık boşa giden zaman. İlk gece askerler geldiğinde biz mağaranın içindeydik. Oradan çıkacağımı düşünmüyordum. Bizi askerleri oyalamamız için çıkardılar. Onlar daha geride olduğu için kendilerine yol açmak istediler. Teslim olmayı düşünenlere 'size işkence yaparlar, öldürürler' diyorlar. Sözde komutanların ölümlerini bir süre saklıyorlardı. Sonra bir süre sonra mecburen açıklıyorlardı. Aileler çocukların gittiği ortama dikkat etsinler. "

3 TERÖRİSTE DAHA İMHA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştiren Türk komandolarının, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.