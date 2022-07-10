Zarar 2 milyon dolar! Su altında kalan fabrikanın müdüründen İBB'ye tepki

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş hanının bodrum katını da su bastı. Endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikanın bekçisinin olayı haber vermesiyle, çalışanlar gece 01.00 sıralarında olay yerine geldi. Kendi imkanlarıyla tahliye işlemi yapan çalışanlar suyun bir kısmını çıkardı. Fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, "Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu. Saat 01.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Esenyurt Belediyesi, itfaiye birçok kuruma bilgi verdik. Arıza kaydı aldıklarını dile getirdiler. Şuan cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı. Şu an duman da etkili durumda" dedi.

KEPENKLERİ YERİNDEN SÖKTÜ

Yaşadıkları olayı anlatan fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, "Gece saat 01.00 itibariyle yağmurun yoğunlaşması sebebiyle burada kalan bekçimiz içeriye su basmaya başladığını bildirdi. Bunun üzerine hemen geldik. Geldiğimizde su şiddetini artırdı. Gerekli önlemleri alalım istedik. Kepenkleri dahi, dış kapımızı dahi dıştan gelen sel baskını yerinden sökerek kepenklerimizi parçalayarak içeriye girdi. Görüldüğü üzere 50-60 vidanjörlük bir su baskını söz konusu. Şu an ciddi anlamda maddi hasarı gözler önüne sermek mümkün değil. Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR KURUM MÜDAHALE ETMEDİ

Özdönmez, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Esenyurt Belediyesi, itfaiye birçok kuruma bilgi verdik. Arıza kaydı aldıklarını dile getirdiler. Şuan cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı. Şu an duman da etkili durumda. Ciddi anlamda sıkıntı yaşadık ve hiçbir kurum bize müdahalede bulunmadı. En son AFAD'ı aradık, itfaiye ekibi gönderdi. İçerdeki suyun tahliye edilmesi için şu an itibariyle hala müdahale bekliyoruz" diye konuştu.

MÜDAHALE ETMESEYDİK SU ORANI 2 KATINA ÇIKARDI

Özdönmez, "Biz kendi imkanlarımızla tahliye yaptık, dışardan vidanjör çağırarak. Bir oranda tahliyesini sağladık. Burada şu an bulunduğumuz suyun 2 katı oranı vardı. İçeride hem elektrik kaçağı tehlikesi vardı, hem de boğulma tehlikesi vardı. Şimdi gazdan dolayı yine bir tehlike söz konusu. Biz kendi imkanlarımızla bir müdahalede bulunuyoruz. Ama yeterli olmuyorö dedi.

İtfaiye ekipleri de saat 08.45 sıralarında olay yerine gelerek incelemede bulundu.