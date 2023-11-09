Zehir taciri 3 kişi tutuklandı

Batman'da 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Bu kapsamda, bir araçta yapılan aramada 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi. Bununla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğine tutuklandı.