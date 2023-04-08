İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirine şok baskını! Kıskıvrak yakaladı
Güncel

Zehir tacirine şok baskını! Kıskıvrak yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan hırsızın üzerinden çıkan uyuşturucunun izini süren jandarma ekipleri zehir tacirini de kıskıvrak yakaladı.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
Zehir tacirine şok baskını! Kıskıvrak yakaladı
ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 5 ayrı evde hırsızlık suçundan aranan R.D. saklandığı Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki metruk binanın çatısında yakalandı.

R.D.'nin üzerinde 1 gr metefentamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet kullanma aparatı bulunarak el konuldu. R.D.'nin yapılan sorgulamasında uyuşturucu maddeleri Z.Y. isimli şahıstan çalıntı eşya vermek karşılığında alındığı bilgisi alındı. Ekipler R.D.'nin saklandığı yerde 1 adet LCD televizyon, 1 adet 5'li ses sistemi, 1 adet elektrikli süpürge ele geçirdi. R.D.'nin sorgusunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Z.Y.'nin evinde Narkotik köpeği Çömlek ile yapılan aramalarda; 20 gr metefentamin, 15 gr esrar, 1 adet hassas terazi, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 bin 850 TL suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri mağdurlara teslim edildi. R.D. ve Z.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesine sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.