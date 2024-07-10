İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8825
  • EURO
    35,638
  • ALTIN
    2511.81
  • BIST100
    10743.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Zehir tacirleri hassas burun ''Sam''den kaçamadı

Tıra saklanan uyuşturucu 'Sam'ın hassas burnundan kaçmadı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Zehir tacirleri hassas burun ''Sam''den kaçamadı
ABONE OL

Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında takip edilen bir tırı durdurdu.

Tırın ön kısmında narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan aramada, 900 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.