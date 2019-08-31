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Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem! Pekmez bidonunun içine gizlemişler

Diyarbakır'da durdurulan minibüsün içinde pekmez bidonu içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

  • Şehmus Çakan / 24 TV
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında, bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında arama yapıldı.
 
Minibüsün bagajında şahsa ait pekmez bidonu içerisine gizlenmiş, (3) ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aynı gün başka bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada; minibüsün bagajında şahsa ait tütün çuvalı içerisine gizlenmiş (4) ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar maddesi olmak üzere iki ayrı olayda toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.
 
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

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