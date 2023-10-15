Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda;

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 47.200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 58.000 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda:417 kg skunk, 16 kg esrar, 2 Zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 600 kg esrar, 489 bin kök kenevir, 151 bin kök skunk, 1 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 12,5 kg esrar, 3,5 kg bonzai, 0,7 kg metamfetamin ele geçirildi. 7 Zehir taciri yakalandı.