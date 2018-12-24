Zehir tacirlerine ağır darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri, Başakşehir’de araç ile uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren timler, aracı takibe aldı. Şüpheli A.T.B. isimli şahıs bir site önünde uyuşturucu satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. A.T.B. ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli şahısların olduğu araç Küçükçekmece durduruldu. Araç içerisinde bulunan M.C.A., M.A. ve M.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 5 poşet içinde 10 kilo 460 gram skunk isimli uyuşturucu maddesi, poşet içerisinde 352 gram marihuana maddesi ele geçirildi. Ekipler, şüpheli şahısların kullanmış oldukları Başakşehir’de bulunan bir daire ile Küçükçekmece’deki site içerisinde bulunan bir daireye de operasyon düzenledi.

4’Ü TUTUKLANDI

Baskında E.D. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 18 kilo 270 gram skunk, 1 kilo 350 gram marihuana, 112.5 gram kokain, 82 gram kubar uyuşturucu, 2 kilo 750 gram ağırlığında 8 bin 118 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 173 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 50 bin TL para ve çok sayıda uyuşturucu satışı için kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen M.C.A., M.S., E.D. ve A.T.B. isimli şahıslar tutuklanırken, Z.A. ve M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.