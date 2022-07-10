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Zehir tacirlerine ağır darbe! Türkiye-İran sınırında ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

IHA10 Temmuz 2022 Pazar 01:12 - Güncelleme:
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Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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