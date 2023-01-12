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Zehir tacirlerine büyük darbe

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu maddesi ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine büyük darbe
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Malatya'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Battalgazi ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 23.12 gram metanfetamin, 1.36 gram esrar, 39 adet uyuşturucu hap ile bir adet kesici alet ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmada ise 50 bin dal sahte bandrollü makaron ile 24 bin 750 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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