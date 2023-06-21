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Zehir tacirlerine büyük darbe! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 925 şüpheli yakalandı.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine büyük darbe! Yüzlerce şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik ülke genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda 952 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

"YÜZÜNCÜ YIL OPERASYONU" YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." notuyla operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerince 1025 hedefe yönelik "Yüzüncü Yıl Operasyonu" yapıldı.

952 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Yurt genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda, 952 şüphelinin yakalandı, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

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