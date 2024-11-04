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Güncel

Zehir tacirlerine büyük operasyon! 142 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine büyük operasyon! 142 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili sanal devriye çalışmaları gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında internet siteleri, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında, uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu tespit edilen 155 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve 179 bin 860 lira ile 4 bin 20 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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