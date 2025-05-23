İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0343
  • EURO
    44,3345
  • ALTIN
    4223.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine darbe! Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tutuklama
Güncel

Zehir tacirlerine darbe! Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tutuklama

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' kararı adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine darbe! Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tutuklama
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlendi. İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta sorgu işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 30'u, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.