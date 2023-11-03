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Zehir tacirlerine darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

3 Kasım 2023 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine darbe!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

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