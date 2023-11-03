Zehir tacirlerine darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 44 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA 176 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. MUHTELİF İÇERİKTE 1 TON 100 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 3, 2023
Milletimizin bilmesini isterim ki
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör... pic.twitter.com/uGCDwlA846