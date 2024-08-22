İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9344
  • EURO
    37,9554
  • ALTIN
    2728.88
  • BIST100
    9904.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine geçit yok: 1 ton 521 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncel

Zehir tacirlerine geçit yok: 1 ton 521 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 08:01 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok: 1 ton 521 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 zanlının yakalandığını ve 1 ton 521 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ olmak üzere 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.