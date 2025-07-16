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Zehir tacirlerine geçit yok: 130 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkokapan-Adana 2' operasyonu kapsamında 130 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok: 130 şüpheli gözaltında
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen satıcıların takibe alındığını belirtti.

Bu kapsamda, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, şu bilgileri verdi:

"Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Adana'nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de operasyonlar gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik."

Geçen yıl 3 Haziran'da yapılan ilk "Narkokapan-Adana" operasyonunda da 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini anımsatan Yerlikaya, 335 şüphelinin yakalandığını ve 302'sinin tutuklandığını hatırlattı.

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