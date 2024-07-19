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Zehir tacirlerine geçit yok! 2 ilde 16 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Öte yandan Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

19 Temmuz 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok! 2 ilde 16 gözaltı
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Kolluk kuvvetleri uyuşturucu ticareti yapan zanlılara geçit vermiyor. Tekirdağ'da jandarma ekipleri 7 şüpheliyi yakalarken, Edirne'de polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'DA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Ergene ve Muratlı ilçelerindeki belirlenen adreslerde 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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