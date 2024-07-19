Zehir tacirlerine geçit yok! 2 ilde 16 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Ergene ve Muratlı ilçelerindeki belirlenen adreslerde 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin ve 10 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 33 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.