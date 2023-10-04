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Zehir tacirlerine geçit yok: Bir ayda 200 tutuklama

Gaziantep'te bir ayda düzenlenen operasyonlarda 200 zehir taciri tutuklandı

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok: Bir ayda 200 tutuklama
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Gaziantep'te Eylül ayı içerisinde düzenlenen çok sayıda uyuşturucu operasyonunda bin 827 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 200 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayı içerisinde çok sayıda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde bin 827 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 200 şüpheli tutuklandı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 66 kilo 199 gram esrar, 13 kilo 277 gram metamfetamin, 2 kilo 539 gram eroin, 2 kilo 403 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 115 adet uyuşturucu hap, 46 kök kenevir bitkisi, 9 adet tabanca, 5 adet tüfek ve 23 adet hassas terazi ele geçirildi.

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