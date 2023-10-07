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Zehir tacirlerine geçit yok! Uygulama noktasında durdurulan araçta ele geçirildi

Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok! Uygulama noktasında durdurulan araçta ele geçirildi
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Gaziantep'te, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki kaplamaların altına gizlenmiş halde 24 kilo 300 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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