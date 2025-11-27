İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli düzenlediği operasyonda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirilirken 6 şüpheli yakalandı.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:12
İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine ve toplum sağlığı düşmanlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi ve suça konu malzemelerin şüphelilerle birlikte yakalanması maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda şüphelilerin, vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları, uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Söz konusu imalathanede yapılan aramalarda, bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin adet boş plastik kutu, 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

