İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2047
  • EURO
    37,8711
  • ALTIN
    3415.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor... 2 bin 656 şüpheli yakalandı
Güncel

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor... 2 bin 656 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını duyuruldu.

AA14 Şubat 2025 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor... 2 bin 656 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 78 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

  • uyuşturucu satıcıları
  • operasyonlar
  • şüpheliler yakalandı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.