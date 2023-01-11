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Güncel

Zehir tacirlerine göz açtırmadılar: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 544 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı,

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine göz açtırmadılar: 5 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre; Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenen 5 şüpheli şahsın bulunduğu kamyonette narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan çalışmada; 544.50 gram metamfetamin, 1 ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte 2 adet 7.65 mm çapında tabana fişeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmada yakalanan M.R.T., S.Y., E.Y., G.T ve T.R.O çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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