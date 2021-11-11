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Zehir tacirlerine gümrükte operasyon: 2 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, Türkiye-Bulgaristan arasında uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 642 gram eroin ele geçirildi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:05
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Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında otomobille Bulgaristan'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaştı.

İstihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda tedbir alan ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrüğe gelen Y.H. idaresindeki İstanbul plakalı otomobili durdurdu. Gümrük ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada 14 paket içerisinde gizlenmiş 7 kilogram 484 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Y.H. ve otomobildeki İ.K, "Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.H'nin evinde yaptıkları aramada da 6 koli bandına sarılmış 3 kilo 158 gram eroin ele geçirdi.

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