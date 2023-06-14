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Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon! 45 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat polisleri ve helikopter destekli operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 06:07 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon! 45 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 150 ekipteki 500 personelle operasyon yaptı.

Eş zamanlı yapılan ve 1 helikopter ile 8 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerdeki aramalarda, 49 kilo 750 gram esrar, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 uyarıcı hap, kullanıma hazır çeşitli uyuşturucular, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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