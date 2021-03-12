İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5911
  • EURO
    9,0596
  • ALTIN
    415.698
  • BIST100
    1557.29
Güncel

Zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

AA12 Mart 2021 Cuma 14:56 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 14:56
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de biri kadın 10, Ankara ve Antalya'da da 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.