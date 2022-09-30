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Güncel

Zehir tacirlerine operasyon! 31 zanlı daha tutuklandı

Ankara merkezli, Bursa ve Antalya illerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli daha tutuklandı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 22:10 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine operasyon! 31 zanlı daha tutuklandı
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Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polatlı Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlilerinin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanmıştı.

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