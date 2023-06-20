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Zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da uyuşturucuyu bağırsaklarında taşıdıkları saptanan 4 kişi tutuklandı.

AA20 Haziran 2023 Salı 09:10 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı
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Diyarbakır'da bağırsaklarında 121 parça halinde 840 gram eroin taşıdıkları tespit edilen gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Diyarbakır'a geldiği anlaşılan araç Bağcılar Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Tedirgin davranışları üzerine adli makamlardan alınan karar doğrultusunda hastaneye götürülen şüphelilerin vücut boşluğu ve bağırsaklarında 121 parça halinde 840 gram eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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