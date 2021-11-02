Zehir tacirlerine operasyon: 49 gözaltı

DHA 2 Kasım 2021 Salı 16:23 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 16:23

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Biga Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 300 personel ve 7 narkotik köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 200 gram sentetik kannabinoid, 70 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi, 28 sentetik ecza, 2 uyuşturucu içmeye yarayan aparat, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL, 6 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.