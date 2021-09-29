Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:59

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı operasyonda, Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. gözaltına alındı. Firari olan Levent T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. İstanbul ve Sakarya'da gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 6 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

210 MİLYON DEĞERİNDE KOKAİN

Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında, 71 kilo 634 gram kokain, 1 balistik yelek, 3 av tüfeği, 1 tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, 1 sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 TL, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde basın mensuplarına sergilendi. Ele geçirilen 71 kilo 634 gram kokainin, işlenmesi durumunda piyasa değerinin yaklaşık 210 milyon lira olduğu öğrenildi.