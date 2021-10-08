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Zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Adana'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

DHA8 Ekim 2021 Cuma 10:22 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 10:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetamin ve 6,22 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf A., Hayrettin B. ve Onur G. tutuklandı, Ahmet Z., Mehmet T. ve Mustafa U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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