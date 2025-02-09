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Zehir tacirlerine operasyon! Firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine operasyon! Firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 78 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu etkili hap ile tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 13 kişiden 4'ünün 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.

  • uyuşturucu operasyonu
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