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Zehir tacirlerine operasyon! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine operasyon! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı İ.A'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 4,81 gram esrar ve 2 bin 125 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada sağlık kontrolünde uyuşturucu testi pozitif çıkan şüpheli hakkında daha önce "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 20 bin 977 lira idari para cezası kesildiği ve 5 yıl süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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