Zehir tacirlerine şafak baskını: 36 gözaltı

AA 20 Ekim 2020 Salı 12:53 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:53

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 06.00'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 472 gram esrar, tabanca, 47 fişek, 3 bin 654 dolar, 205 avro, 100 frank, 60 pound ile 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.