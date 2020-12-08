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Zehir tacirlerine şafak baskını: 36 gözaltı

Gaziantep'te polise ekipleri uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 36 kişi gözaltına alındı.

AA08 Aralık 2020 Salı 09:01 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:01
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 194 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Diğer 30 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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