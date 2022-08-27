Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.

12,3 MİLYON ADET CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktardı.

Bakan Muş, "İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.