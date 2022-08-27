Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktardı.
Bakan Muş, "İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 27, 2022
İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi pic.twitter.com/Ci2o6nc9LD