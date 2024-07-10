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Güncel

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 42 zanlıya tutuklama

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 42 zanlıya tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 uyuşturucu etkili hap, 1816 gram sentetik uyuşturucu, 259 gram uyuşturucu ham maddesi, 60 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Ekipler adreslerdeki 56 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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