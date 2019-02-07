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Zehir tacirlerine yönelik seri operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklandı

Çorum’da narkotimler tarafından zehir tacirlerine yönelik seri operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklandı. Operasyonlarda 62 adet uyuşturucu hap, 4 fişek skunk, 8 gram eroin, 3 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 bin 960 TL ele geçirildi.

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Sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, R.A. isimli şahsın adliye civarında uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine şahsı ve kullandığı aracı takibe alarak durduran polis ekipleri takip sırasında şahısların araçtan attıkları 3 fişek  skunk maddesini arama sonucu bulunurken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 960 TL paraya'da el konuldu.
 
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile bir çay ocağında arama yapan narkotimler 3 boş kutu lyrıca 300 mg, 1 tablet 14 adet lyrıca hap, H.Ç. isimli şahsın üzerinde çorabının içine gizlenmiş 1 fişek skunk uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu içmede kullanılan kova tabir edilen pet kutular ele geçirildi. H.Ç. isimli şahsa Türk Ceza Kanunun 188/3 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti), ayrıca 188/6 (Reçeteye bağlı Uyusturucu ve uyarıcı madde etkisi doğuran ilaçların satışı) kapsamında işlem yapıldı.
 
Ankara’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden narkotimler Sungurlu ilçe girişinde O.G. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araç ve araçta bulunan O.G., H.Ç. ve G.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 8 gram eroin maddesi ele geçirilirken, şahıslar uyuşturucu madde ile birlikte işlemleri yapılmak üzere Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Çorum kent merkezi Yazıçarşı kavşağında Y.Ç. adlı şahsın kullandığı aracı durduran narkotimler, şahsın üzerinde yaptığı arama da şeffaf sigara poşeti içerisinde 2 gram esrar maddesi buldu. Araçta bulunan diğer şahıslardan S.Ç. isimli şahsın emniyette yapılan üst aramasında şeffaf sigara poşeti içerisinde 1 gram esrar maddesi bulundu. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden Y.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 3 tablet 21 adet lyrıca ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
 
E.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması bir aracı ve içerisindeki şahısları fiziki takibe alan polisler yaptıkları aramada araçta 26 adet ecstacy, araç sürücüsünün üstünde ise 1 adet ecstacy hap ele geçirildi.

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