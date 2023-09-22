Zehir tacirliğinden aranan 18 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zehir tacirliğinden aranan 18 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 3'ü 10 ve üstü ceza alan hükümlülerdi. Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonun düzenledi. Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.