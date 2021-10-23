İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdular! 5 firmaya ceza
Güncel

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdular! 5 firmaya ceza

Bilecik Valiliğinin, kentte bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine yapılan denetimler sonucunda, faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:24
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir kamuoyu gündemini meşgul eden gıda zehirlenmesi şüphesi vakaları üzerine Valiliğin koordinasyonunda merkezde 3 ve ilçelerde 7 olmak üzere 10 gıda denetim ekibinin başta yemek fabrikaları olmak üzere, öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde gıda denetimlerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye toplam 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yanı sıra 10 yemek numunesi alınarak analizleri yapılmak üzere ilgili Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Analiz sonucuna göre ayrıca işlem yapılacaktır. Alo 174 gıda ihbar hattına gelen ihbarlar hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde denetim seferberliği başlatılmıştır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.