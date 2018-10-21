Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Zehirli yem yiyen 10 keçi telef oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçe kenarına bırakılan zehirli yemi yiyen 10 keçi telef oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Çettepesi mevkisinde meydana geldi. Ferdi Karaca adlı yetiştirici otlatmaya çıkardığı hayvanların bir süre sonra zehirlendiğini fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren yetiştirici çevrede arama yaptı. Yapılan aramada yetiştiricinin 10 keçisinin telef olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Karaca'ya ait keçilerin komşularından birinin bahçe kenarına bıraktığı zehirli yemden yiyerek telef olduğu tespit edildi.
 
R.E. adlı komşunun ise yemi domuzlar için attığını, komşusunun keçilerinin bahçesinin kenarına gelebileceğini tahmin etmediğini söylediği ileri sürüldü.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA