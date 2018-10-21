Zehirli yem yiyen 10 keçi telef oldu

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Çettepesi mevkisinde meydana geldi. Ferdi Karaca adlı yetiştirici otlatmaya çıkardığı hayvanların bir süre sonra zehirlendiğini fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren yetiştirici çevrede arama yaptı. Yapılan aramada yetiştiricinin 10 keçisinin telef olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Karaca'ya ait keçilerin komşularından birinin bahçe kenarına bıraktığı zehirli yemden yiyerek telef olduğu tespit edildi.

R.E. adlı komşunun ise yemi domuzlar için attığını, komşusunun keçilerinin bahçesinin kenarına gelebileceğini tahmin etmediğini söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.