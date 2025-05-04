Zelenski'den Rusya ile barış mesajı

Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunan Zelenski, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından liderler sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna'nın kalıcı barış yolundaki adımlarını desteklediklerini, Kiev'in yapıcı tutumuyla buna hazır olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

UKRAYNA'DA OLASI BİR ANLAŞMANIN GÜVEN VERMESİ GEREKTİĞİ VURGUSU

Pavel, "Herhangi bir barış anlaşması, uluslararası hukukun sorgulanmadığı ve güven duyulabilecek bir anlaşma olmalıdır." dedi.

Böyle bir anlaşmanın Çekya'nın da çıkarlarına uyduğunu belirten Pavel, ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği sürecini de desteklediklerini dile getirdi.

Pavel, savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak için şimdiden adımlar atıldığını, özellikle sağlık sektöründe ülkesinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Çekya'nın her alanda Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için önemli bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Zelenski, Çekya'nın başlattığı 3'üncü ülkelerden top ve tank mermisi tedarikine yönelik inisiyatifin önemli bir katkı sağladığını, bu bağlamda yıl içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin top mermisi tedarik edilmesini beklediklerini söyledi.



Volodimir Zelenski, buna ilişkin Çekya'daki savunma şirketleriyle görüşerek bazı adımlar atacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Pavel ile havacılık alanındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Zelenski, Rusya'nın düzenli saldırılarından ötürü Ukrayna'da bir F-16 pilot yetiştirme okulu kurmanın mümkün olmadığını, bu nedenle ülke dışında bir okulun hayata geçirilmesi için Çekya ile anlaştıklarını söyledi.

Zelenski, Çekya'nın ülkesinin AB üyeliği sürecine verdiği desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve müzakere sürecine ilişkin ilk fasılların bu yıl açılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

"KIZIL MEYDAN'DA YER KAPMAK İSTEYEN SİYASİLER" İMASI

"Avrupa'daki bazı kişilerin kendi uluslarının çıkarlarına hizmet etmek için değil, Kızıl Meydan'daki tribünde daha iyi bir koltuk elde etmek için bu ilerlemeyi engellemesi üzücü." görüşünü paylaşan Zelenski, Avrupa'nın, içindeki ülkeleri koruması için güçlü olması gerektiğini kaydetti.

Zelenski, baskılar artırılmadan Rusya'nın savaşı sonlandırmak için somut adımlar atmayacağını ileri sürerek, Moskova yönetiminin ABD'nin kalıcı ateşkes önerisini 54 gündür görmezden geldiğini söyledi.

"ATEŞKES EN AZ 30 GÜN SÜRMELİ"

"Bir ateşkesin her an başlayabileceğine inanıyoruz. Ancak diplomasiye şans tanımak için en az 30 gün sürmeli." değerlendirmesinde bulunan Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, geçit törenlerinde tanklarıyla gösteriş yapmaya meraklı. Oysa düşünmesi gereken, bu savaşa nasıl son vereceği." ifadesini kullandı.

Zelenski, bu süreçte, Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımların hayata geçirilmesi, ülkesine desteğin sürmesi ve Avrupa'da savunma alanında işbirliğinin ciddi oranda güçlendirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.