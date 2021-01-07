İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3137
  • EURO
    8,9869
  • ALTIN
    451.019
  • BIST100
    1513.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zelenskiy: ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz
Güncel

Zelenskiy: ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin 'ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz' dedi.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:31
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına yapılan baskın, dünya liderlerinin de gündemindeydi. NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinden demokrasiye, seçimlere saygı çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki kongre işgaline tepki gösterdi. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD Kongresi’ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz. Bu korkunç saldırıdan birkaç saat sonra ABD halkının iradesini yansıtan tarihi bir oturum yapan dünyanın en eski ve büyük demokratik kurumunun direncinden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.