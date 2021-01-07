Zelenskiy: ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz

DHA 07 Ocak 2021 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:31

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına yapılan baskın, dünya liderlerinin de gündemindeydi. NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinden demokrasiye, seçimlere saygı çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki kongre işgaline tepki gösterdi. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD Kongresi’ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz. Bu korkunç saldırıdan birkaç saat sonra ABD halkının iradesini yansıtan tarihi bir oturum yapan dünyanın en eski ve büyük demokratik kurumunun direncinden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.