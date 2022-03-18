Zelenskiy: ''İşgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum, bu hayatınızın en kötü kararı olacak''

AA 18 Mart 2022 Cuma 03:52 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 03:52

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.

Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.



Rus annelere seslenen Zelenskiy, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu.

Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi.

Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.

Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:



"Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı.

Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.

Zelenskiy, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.

