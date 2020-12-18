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Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

AA18 Aralık 2020 Cuma 16:30 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 16:34
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Zelenskiy, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını bildirdi.

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