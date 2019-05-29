Zeliha Saraç’tan çok sert pedofili tepkisi: Bu tür kitaplara sansür gelsin

Türkiye, sapık yazar Abdullah Şevki’nin pedofili içerikli ifadeler kullandığı kitabı konuşuyor. Dün sosyal medyada büyük tepki gören sapık yazar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi uyarınca soruşturma başlatılmış, sapık yazar Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şevki’ye çok sert tepkilerden biri de 24 TV Analiz-Sentez sunucusu Zeliha Saraç’tan geldi. “Bu ne rezillik? Bu yapılır mı? ” diyen Saraç, bu tür kitaplara sansür getirilmesini istedi

“BİZ NEREYE GİDİYORUZ”

Çocuk kaçırılmaları ve çocuğa uygulanan şiddeti gündeme getiren Saraç, “Kim olduğunu belirsiz bir şahsın yazdığı kitabı görünce, sorguluyorum. Biz nereye gidiyoruz? Yönümüz neresi?” dedi. Bir anne olarak çok rahatsız olduğunu belirten Saraç, “İki satır okudum inanamadım. Bu kitabı basan da gözaltına alınmalı” çıkışında bulundu.

“AİLE DAĞILIRSA, TOPLUM DAĞILIR”

Kitap çıkışı sonrası, ekranlardaki kötü örnekleri de gündeme getiren Saraç, “Bunlardan biraz cesaretlenen çocuk kaçırıyor.” dedi. Reyting uğruna böyle rezillik yapılmasın diyen Saraç, bu tür yayınların çocukların da izlediği gündüz saatlerinde yapıldığına dikkat çekti. “Bu tür yayınlar aileye zarar veriyor” diyen Saraç, “Aile en küçük birim. Aile dağılırsa, toplum dağılır. Toplum dağılırsa, devlet dağılır. Bunun önüne geçmek lazım” ifadelerini kullandı.