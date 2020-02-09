Zeo Jaweed Üfle performası izle! O Ses Türkiye Zeo Jaweed kimdir, nereli?

09.02.2020 15:51 - Güncelleme: 09.02.2020 15:51

O Ses Türkiye'de bu akşam 10 Yılın Sesi belli olacak. O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi ile O Ses'te mücadele eden isimler yeniden sahneye çıkarak canlı yayında şampiyonluk için mücadele edecekler. Üfle performası ile izleyicileri ekrana kilitleyen Zeo Jaweed bu akşamda O Ses Türkiye sahnesinde olacak. O Ses Türkiye Zeo Jaweed kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Zeo Jaweed hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Zeo Jaweed Üfle performası izleme linki de haberimizde..

ZEO JAWEED ÜFLE PERFORMASI İZLE!

O Ses Türkiye Zeo Jaweed, yarışmaya 3. sezon katılan ve ilk performansından itibaren jüriyi ve seyirciyi etkilemeyi başaran isimlerden biri oldu. Zeo Jaweed, yarıştığı dönem Hadise'nin takımında yarışmıştı. Zeo Jaweed Üfle performası izleme linki sizlerle..

O SES TÜRKİYE ZEO JAWEED 'ÜFLE' PERFORMANSI İÇİN TIKLAYINIZ

O SES TÜRKİYE ZEO JAWEED KİMDİR, NERELİ?

Asıl adı Tolga Cavit Güler‘dir. 1989 Kadıköy doğumlu olan Zeo Jaweed, Rap müziğe 2005 yılında Zeus isimli albümüyle giriş yapmıştır. Zeus ismini kullanarak bir çok organizasyonda yer almıştır. Bir çok önemli isimler çalışmalar yapan ve bir çok kişiye albüm çalışmalarında gerek prodüksiyon gerekse şarkı vererek destek vermiştir. 1 tanesi ortak olmak üzere 6 adet albüm çalışması vardır. Zeo Jaweed, Yetenek Sizsiniz programına katılıp jürinin ve hakın beğenisini kazanarak finale kadar yükselmiştir. Yarışmaya çıkmadan önceki Zeus mahasını yarışmadan sonra Zeo Jaweed olarak değiştirmiştir. Zeo Jaweed mahlasını kullanarak O Ses Türkiye yarışmasına katılarak gösterdiği muhteşem performansla seyircilerin beğenisini kazanmıştır.