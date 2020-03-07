Zeus, 16 kilo uyuşturucu yakaladı

IHA 07 Mart 2020 Cumartesi 10:43 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:43

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bulunan bir ikamet ve müştemilatında bulunan depoda arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Zeus’ ile birlikte yapılan detaylı aramada; depodaki lastikler altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 20 paket halinde toplam 7 kilo 990 gram metamfetamin, 22 paket halinde toplam 8 kilo 880 gram eroin maddesi ve 2 adet komidin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi E.S., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.